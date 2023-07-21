Китайские хакеры лишили американских дипломатов иммунитета

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что хакерская группировка, связанная с правительством Китая, взломала почтовые аккаунты двух высокопоставленных дипломатов, отвечающих за китайское направление,— заместителя госсекретаря США по Восточной Азии Даниэля Критенбринка и посла США в Пекине Николаса Бернса. Источники газеты говорят, что пока точный масштаб ущерба, выявленного на прошлой неделе, оценить сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США в Пекине Николас Бернс

Фото: Mark Schiefelbein, Pool / AP Посол США в Пекине Николас Бернс

Фото: Mark Schiefelbein, Pool / AP

Хакеры, связанные с китайскими властями, получила доступ к «тысячам» правительственных посланий, взломав почтовые аккаунты посла США в Пекине Николаса Бернса и заместителя Госсекретаря США по Восточной Азии Даниэля Критенбринка. Об этом в эксклюзивной публикации, основанной на данных собственных источников в Госдепе, сообщает The Wall Street Journal. Об атаке стало известно на прошлой неделе.

Источники газеты отмечают, что взлому подверглись аккаунты, не содержавшие секретной информации.

Тем не менее переоценить сам факт атаки и получения доступа к документам невозможно. Господа Критенбринк и Бернс — самые высокопоставленные дипломаты США, отвечающие за американо-китайские отношения. Просмотр даже таких несекретных сообщений, говорят собеседники газеты, дает возможность изучить детали планирования и обсуждения недавней серии визитов высокопоставленных американских чиновников в Пекин. Кроме того, любая информация, касающаяся американо-китайских отношений в «деликатный дипломатический период», представляется необыкновенно важной. Масштаб атаки и количество всех скомпрометированных аккаунтов пока, по данным газеты, определить сложно.

В качестве еще одной жертвы хакеров называют министра торговли США Джину Раймондо.

Представители Госдепартамента, признав сам факт атаки, отказались обсуждать ее масштабы и возможные последствия.

«По соображениям безопасности мы не станем распространять дополнительную информацию о природе и масштабе этого инцидента в области кибербезопасности… Департамент постоянно отслеживает и реагирует на вызывающую опасения активность в наших сетя»,— цитирует WSJ официального представителя Госдепартамента.

Наблюдатели отмечают, что выбор мишеней для атаки хакеров, очевидно, не является случайным. Хакеры не пытались, судя по всему, взломать аккаунты госсекретаря США или советников, которые так или иначе отвечают за глобальное определение стратегии в отношении Китая.

В качестве жертв были выбраны чиновники, которые занимаются каждодневной работой на китайском направлении.

Например, господин Критенбринк готовил июньский визит своего шефа в Пекин, а затем и сам участвовал в нем. Он, как и господин Бернс, участвовал во встречах американского госсекретаря с китайским лидером Си Цзиньпинем. Обмен мнениям основных участников этого визита, который вполне мог проходить и в форме обмена сообщениями по электронной почте, бесценен для китайской стороны.

О тщательном выборе целей говорит и сам характер атаки, которую американские эксперты называют «хирургической». По их словам, хакеры использовали изъян в «облачных» ресурсах Microsoft.

В общей сложности атака была направлена в отношении примерно 20 организаций по всему миру, из них 10 — американских. По данным экспертов, есть все основания полагать, что Госдеп и Министерство торговли были единственными федеральными ведомствами США, которые подверглись атаке.

Microsoft официально отказывается комментировать инцидент, а его президент Брэд Смит, отвечая на вопрос журналистов, заметил, что такого рода атаки подчеркивают «растущую изощренность» хакеров, но напомнил, что она была направлена на «изъятие информации из несекретных систем электронной почты».

Андрей Келекеев