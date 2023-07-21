Липецкая область оказалась первой в Черноземье по скорости строительства жилья — реестр застройщиков

Единый реестр застройщиков опубликовал рейтинг регионов по темпам строительства. По оценке реестра, первой в Черноземье по скорости строительства жилья оказалась Липецкая область. В регионе один многоквартирный дом (МКД) строят, в среднем, за 534 дня.

По данным реестра на 1 июля, за последние три года в Липецкой области в рамках договоров долевого участия было введено в эксплуатацию 376,2 тыс. кв м жилья в МКД. Средняя площадь дома составила 4,5 тыс. кв. м, средняя этажность — 16,9. Преобладающий материал стен — монолит-кирпич. Активность строительства в регионе оценивается как «средняя».

Второе место в Черноземье по скорости строительства занимает Тамбовская область, в которой на возведение одного дома уходит 602 дня. За три года в регионе было введено в эксплуатацию 361,5 тыс. кв. м жилья в МКД. Средняя площадь построенного дома составляет 5,6 тыс. кв. м, средняя этажность — 11,7. Преобладающим материалом стен является кирпич. Активность строительства оценивается также как «средняя».

Третью строчку занимает Воронежская область, где на строительство одного дома уходит 651 день. По данным реестра, за три года в регионе было введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья в МКД. Средняя площадь построенного дома составляет 9,1 тыс. кв. м, средняя этажность — 17,5. Преобладающий материал стен — панель.

Активность строительства в Воронежской области оценивается как «высокая»

Четвертое место у Белгородской области, где один дом строят за 707 дней. За последние три года в регионе было введено в эксплуатацию 330,4 тыс. кв. м жилья в многоэтажках. Средняя площадь построенного дома составляет 3,8 тыс. кв. м, средняя этажность — 10,2. Преобладающим материалом стен является монолит-кирпич. Активность строительства оценивается как «средняя».

На пятой строчке расположилась Орловская область, в которой на строительство одного дома тратят 713 дней. За три года было введено в эксплуатацию 449 тыс. кв. м жилья в МКД. Средняя площадь построенного дома составляет 8,5 тыс. кв. м, средняя этажность — 16,3. Преобладающий материал стен — панель. Активность строительства в регионе оценивается также как «средняя».

Замыкает рейтинг Курская область, в которой один дом строят за 752 дня. За три года в этом регионе введено в эксплуатацию 318,3 тыс. кв. м. Средняя площадь построенного дома — 6,7 тыс. кв. м, средняя этажность — 12,9. Преобладающим материалом стен также является панель. Активность строительства в регионе оценивается как «средняя».

Ранее стало известно, что застройщик «ИП К.И.Т.» намерен возвести в Воронеже новый жилой квартал на участке площадью 130 га.

Алина Морозова

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