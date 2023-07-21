Хоккейный омский «Авангард» назначил гендиректором экс-руководителя футбольных клубов

Новым гендиректором «Авангарда» станет Герман Чистяков. Он сменит на этом посту Сергея Белых с 1 августа, сообщила пресс-служба омского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

«Мы должны сделать «Авангард» стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиа-контента»,- процитировала пресс-служба нового руководителя клуба.

Журналист по образованию Герман Чистяков ранее работал гендиректором футбольных клубов «Анжи» (Махачкала), ПАОК (Греция) и «Ботев» (Болгария). Кроме того, он занимал посты исполнительного директора Профессиональной баскетбольной лиги и руководителя Проектного офиса Российского футбольного союза.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Сергей Белых покинул пост гендиректора омского «Авангарда» для работы в московском футбольном клубе «Спартак».

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Валерий Лавский