Гендиректор хоккейного «Авангарда» переходит в футбольный «Спартак»

Генеральный директор омского ХК «Авангард» Сергей Белых покидает этот пост для работы в московском футбольном клубе «Спартак». Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, к работе на новой должности Сергей Белых приступит с 1 августа.

Сергей Белых проработал в омском хоккейном клубе четыре года. «Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» (Москва) - большой вызов. Поэтому поддержали его», - прокомментировал председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин. По его словам, кандидата на пост гендиректора ХК «Авангард» представит в ближайшее время.

В октябре прошлого года пост главного тренера хоккейного клуба «Авангард» покинул Дмитрий Рябыкин. Главным тренером команды был утвержден Михаил Кравец.

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Лолита Белова