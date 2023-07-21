В Екатеринбурге из-за Дня города на неделю запретят торговать алкоголем

В центре Екатеринбурга в период празднования 300-летия города с 13 по 19 августа запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте администрации. Ограничения будут действовать:

С 8:00 до 23:00 в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев.

С 12:00 до 23:00 19 августа на проспекте Академика Сахарова, от ул. Анатолия Мехренцева до ул. Вильгельма де Геннина.

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В частности, 12–13 августа в ЦПКиО имени Маяковского состоится фестиваль уличных театров «Лица улиц», а 17 августа в парке гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада». В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

Напомним, в День города 19 августа проезд в общественном транспорте могут сделать бесплатным.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте