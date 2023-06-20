В 300-летие Екатеринбурга проезд в общественном транспорте могут сделать бесплатным

Власти Екатеринбурга планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 19 августа, во время празднования 300-летия города. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на вице-мэра Алексея Бубнова. Он добавил, что такое решение могут принять депутаты думы.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды вечернего Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В день города, по словам вице-мэра, метро перевозит 140 тыс. человек, а автобусы и трамваи — 820 тыс. В обычные дни такой пассажиропоток принес бы городу от 15 до 24 млн руб. «Может быть, и надо это решение принять, мы считаем, что в принципе это не такие большие затраты»,— отметил Алексей Бубнов.

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В частности, 12–13 августа в ЦПКиО имени Маяковского состоится фестиваль уличных театров «Лица улиц», а 17 августа в парке гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада». В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

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