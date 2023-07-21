Рабочие начали поддерживающий ремонт ступеней на лестничном спуске к набережной Ижевского пруда

В Ижевске на лестничном сходе от монумента Дружбы народов к набережной Ижевского пруда начали поддерживающий ремонт ступеней. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил врип главы города Владимир Гуляев. Работы выполняет компания «Рогос».

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«Строители сделают безопасным один из лестничных маршей, оставив его в том же конструктиве, что и сейчас. При этом второй спуск будет закрыт для прохода до момента реконструкции объекта»,— рассказал господин Гуляев.

По его словам, в этом году начнется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию этой части эспланады. Планируется, что здесь появятся пандусы для колясок и маломобильных граждан.

Сама реконструкция может начаться не ранее 2025 года, так как требуется время на подготовку документации и прохождение госэкспертизы.

Напомним, состояние одного из знаковых мест Ижевска возмутило главу Удмуртии Александра Бречалова. На аппаратном совещании в понедельник он обратил внимание на частично расколотые ступени на спуске к набережной Ижевского пруда, а также бездействие местных властей, не устраняющих эту проблему.

Подробнее об этом читайте в материале «Глупость, граничащая с идиотизмом».

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