В Петербурге арестовали подозреваемого во взрыве банкомата в Колпино

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Вадима Никуленко, которого подозревают в попытке ограбить банкомат и устроившего взрыв в Сбербанке в Колпино. Он пробудет в СИЗО как минимум до 18 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

При этом в пресс-службе судов уточнили, что арестован Никуленко по другому эпизоду — как подозреваемый в совершении подобного подрыва банкомата Сбера несколько дней назад на Замшиной улице, д. 27. По данным следствия, сумма, которую он пытался похитить 14 июля в Калининском районе, составила 3 621 550 рублей. Свой замысел мужчине осуществить не удалось.

20 июля Никуленко оформил явку с повинной. Тогда же ему было предъявлено обвинение в покушении на кражу по первому эпизоду. Защитник возражал против ареста, указав, что обвиняемый вину признал, преступление не было доведено им до конца. Также он имеет на иждивении жену и 4-х детей, для которых является единственным кормильцем. Суд этим доводам не внял и отправил неудачливого взрывателя под арест.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в ночь на 19 июля неизвестный в темной одежде оставил в помещении с банкоматами в отделении Сбербанка в городе Колпино взрывное устройство, затем убежал. После этого произошел взрыв, но банкомат остался цел, и деньги похищены не были.

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