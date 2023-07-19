В Колпино неизвестный пытался взорвать банкоматы

Неизвестный попытался взорвать банкоматы в отделении Сбера в ночь на 19 июля в Колпино, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе банка. О происшествии стало известно примерно в три часа ночи.

По предварительным данным, неизвестный в темной одежде оставил взрывное устройство в тамбуре с банкоматами, а затем убежал. Далее произошел взрыв.

В результате произошедшего в здании были выбиты стекла, повреждены штукатурка и облицовка стен, обрушился подвесной потолок. При этом, как рассказали в Сбере, деньги похищены не были. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работала группа разминирования и кинологи. Уточняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент офис банка не работает.

«Неизвестный совершил безуспешную попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Банкоматы Сбербанка надежно защищены — это делает попытки нападения на них бессмысленными. Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями. С начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера»,— добавили в банке.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как в конце июня пенсионерка попыталась поджечь отделение Сбера на Новосмоленской набережной в Петербурге, бросив бутылку с зажигательной смесью.

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