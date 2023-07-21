Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике общих продаж жилой недвижимости в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Десять наиболее успешных девелоперских компаний, создающих проекты застройки в столице, в старых ее границах, смогли за полгода продать квадратные метры на сумму около 370 млрд руб. Это их общая выручка.

Всего же за шесть месяцев в городе оформлено 29,5 тыс. договоров долевого участия на 1,43 млн кв. м, что принесло застройщикам почти 536 млрд руб., посчитали эксперты компании «Метриум». В сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период — прирост почти на треть.

В деталях статистика продаж такова: количество договоров о покупке подросло на 2%, проданный метраж потерял почти 0,5%, а выручка показала почти +9%. Это сравнение итогов первых полугодий текущего и прошлого годов.

И доля десяти наиболее успешных девелоперов «старой» Москвы в общем объеме реализованных площадей нарастает, отмечают брокеры. Если по итогу первых шести месяцев 2022-го она фиксировалась в пределах 67%, то теперь приближается к 72%.

Рост этого показателя в основном обусловлен финансовой стабильностью и положительной репутацией этих игроков, полагают эксперты.

Есть еще ряд застройщиков, которые на составляют конкуренцию представителями топ-10. Остальные же игроки ограничиваются более узкими целевыми нишами и борются за лидерство в отдельных сегментах. Во втором полугодии в рейтинге, очевидно, ожидаются корректировки, так как произошло слияние двух входящих в него крупных компаний.