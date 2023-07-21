«Маркетинг мог бы недостаток обратить в достоинство»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о нюансах автомобиля и о том, когда он вновь сможет обзавестись коробкой-«автоматом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УАЗ Фото: УАЗ

Пресс-служба Ульяновского автозавода поделилась планами вернуть на модель Patriot автоматическую коробку передач. Она там была до 2022 года, но потом пришлось от такой комплектации отказаться. Виной тому Страсбург. Не потому, что там находится штаб-квартира Европарламента, Европейский суд по правам человека и прочие недружественные нам организации, а потому что в этом французском городе находится завод компании Punch Powertrain, который и выпускал «автоматы» для ульяновского внедорожника.

На какое-то время запаса этих коробок хватило, но сегодня новых Patriot с автоматической коробкой в продаже нет, зато УАЗ сдает их в аренду для индивидуальных путешествий — на выходные, на неделю, на месяц. Цены, кстати, более, чем доступные.

Из какой дружественной страны будет поставляться новая автоматическая коробка для Patriot, пока не сообщается. Хотя информация о том, что эта опция появится на внедорожнике только в 2025 году, может говорить о том, что, вероятно, речь может вестись о какой-то отечественной разработке. Почему бы и нет?

Тем более в июне председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов (именно «Соллерсу» принадлежит марка УАЗ) заявил, что в 2024 году на наших машинах появятся двухлитровые 130-сильные дизельные агрегаты отечественного производства. В настоящее время в гамме у Patriot два бензиновых мотора, мощностью 112 и 150 л.с, которые могут комплектоваться исключительно «механикой».

И пока же, на мой взгляд, маркетинг Ульяновского завода мог бы недостаток обратить в достоинство, заявив, что автомат способен на пятую часть сократить расход топлива, но только механическая коробка способна обеспечить настоящему путешественнику полный контроль над его автомобилем. Знаете, как в классической американской рекламе виски середины прошлого века. «Алкоголь — это безусловно плохо, но настоящий мужчина после тяжелого дня…, ну и так далее.