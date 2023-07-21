В Петербурге заключили под стражу многодетного отца по подозрению в подрыве банкомата

В Санкт-Петербурге арестован многодетный отец Вадим Никуленко, которого подозревают в подрыве отделения Сбербанка в городе Колпино Ленинградской области. Правда, задержали его за другой эпизод, который произошел несколькими днями ранее — 14 июля. Тогда фигурант безуспешно пытался ограбить банкомат на улице Замшина, в котором лежало более 3,5 млн руб.

По информации объединенной пресс-службы судов города, господин Никуленко свою признал и возражал против заключения его под стражу, указав, что имеет на иждивении жену и четырех детей, для которых он является единственным кормильцем. Однако суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО до 18 сентября.

«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК»,— говорится в сообщении.

Ночью 18 июля в Колпино прогремел взрыв в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе банка, в помещении выбито стекла, а также повреждены двери. Пострадал банкомат, однако ограбления при этом не произошло.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург