Кандидаты от ЛДПР и КПРФ подали документы для регистрации на выборы губернатора Тюменской области

Кандидат от КПРФ Иван Левченко и кандидат от ЛДПР Денис Садовников подали документы для регистрации на выборы губернатора Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

По словам господина Халина, Иван Левченко и Денис Садовников представили полные пакеты документов, необходимых для регистрации, включая максимально возможное число подписных листов — 215.

В качестве кандидатов в Совет Федерации Иван Левченко предложил арбитражного управляющего саморегулируемой организации «Солидарность» Олега Гальченко и помощников депутата областной думы седьмого созыва Александра Изотова и Григория Кармелюка.

Денис Садовников в качестве кандидатов в сенаторы РФ представил помощника депутата областной думы седьмого созыва Евгения Данникова, консультанта депутатской фракции Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Кузнецова и заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеба Трубина.

Как отметил Игорь Халин, сейчас документы для регистрации не предоставил только один кандидат. По его словам, претендующие на должность губернатора могут подавать документы до 18:00 24 июля.

Напомним, тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Александра Моора в качестве кандидата на должность главы региона. Александр Моор в мае попросил президента Владимира Путина дать оценку его работе, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал Александру Моору удачи.

Полина Хабарова

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