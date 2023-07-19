Главу Самары Елену Лапушкину наградили почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской». Постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства 19 июля.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Награда присвоена мэру «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области», говорится в постановлении.
Ранее в Самарской области отказались лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона.