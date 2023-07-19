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Главу Самары Елену Лапушкину наградили почетным знаком

Главу Самары Елену Лапушкину наградили почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской». Постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства 19 июля.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Награда присвоена мэру «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области», говорится в постановлении.

Ранее в Самарской области отказались лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона.

Ани Айвазян

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