Минобороны Италии: Африке все труднее покупать зерно

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете la Stampa, что 95% украинского зерна экспортируется вне Африки, из-за чего странам континента становится все труднее его покупать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен»,— сказал господин Крозетто, отвечая на вопрос журналиста о прерывании Россией зерновой сделки.

По словам главы Минобороны, выход России из зерновой сделки «беспокоит» правительство, поскольку Италия прилагала много усилий для стабилизации ситуации в Северной Африке.

18 июля перестала действовать черноморская инициатива, подписанная в 2022 году между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Минобороны РФ на следующий день после завершения зерновой сделки объявило все суда под флагами иностранных государств, следующие к украинским портам, «потенциальными военными целями». Такое же заявление по отношению к российским черноморским портам после выпустило Минобороны Украины.