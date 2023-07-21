Компания Porsche готовит 700-сильный гибридный Cayenne, который станет флагманской модификацией кроссовера, сообщает Autocar.

Новинка получит компоненты гибридной силовой установки от Cayenne E-Hybrid, в частности 200-сильный электромотор и батарею на 25,9 кВт·ч, а работать они будут в связке с 4-литровым турбомотором V8. Ожидается, что суммарная отдача составит более 700 л.с.

Помимо мощной силовой установки новый флагманский Porsche Cayenne получит спортивное шасси, доработанную подвеску, усиленные тормоза, облегченный кузов, новый аэродинамический обвес и спортивные акценты в интерьере.

Премьера нового варианта кроссовера состоится в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Напомним, обновленный Porsche Cayenne был показан весной 2023 года.

Максим Вершинин

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