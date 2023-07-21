В Кузбассе к 17 годам строгого режима приговорен местный житель за насилие над дочерью

В Кемеровской области вынесен приговор местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над дочерью. По данным СУ СКР по Кузбассу, преступления совершались в период с сентября 2012 года по апрель 2021 года, на момент совершения первого преступления ребенку было 7 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, переехав в другой город области, где поступала в средне-специальное учебное заведение. Предъявленные обвинения мужчина отрицал. Однако суд посчитал достаточными доказательства, собранные следствием. Фигурант дела приговорен к 17 годам колонии строгого режима. В следственном управлении уточнили, что мать девочки знала о совершаемых преступлениях, однако в правоохранительные органы не обращалась. Решением суда она привлечена к административной ответственности.

Месяц назад в Кузбассе суд вынес приговор еще одному местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над двумя своими дочерьми. Он приговорен к 21 году колонии.

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Оксана Павлова