Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кузбассе к 17 годам строгого режима приговорен местный житель за насилие над дочерью

В Кемеровской области вынесен приговор местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над дочерью. По данным СУ СКР по Кузбассу, преступления совершались в период с сентября 2012 года по апрель 2021 года, на момент совершения первого преступления ребенку было 7 лет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, переехав в другой город области, где поступала в средне-специальное учебное заведение. Предъявленные обвинения мужчина отрицал. Однако суд посчитал достаточными доказательства, собранные следствием. Фигурант дела приговорен к 17 годам колонии строгого режима. В следственном управлении уточнили, что мать девочки знала о совершаемых преступлениях, однако в правоохранительные органы не обращалась. Решением суда она привлечена к административной ответственности.

Месяц назад в Кузбассе суд вынес приговор еще одному местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над двумя своими дочерьми. Он приговорен к 21 году колонии.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...