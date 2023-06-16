В Кузбассе местный житель осужден на 21 год за насилие над детьми

Заводский райсуд Кемерова приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя, обвиненного в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних дочерей. Максимальное наказание по ст. 132 УК РФ – пожизненное лишение свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что фигурант дела совершал преступления на протяжении 10 лет. О произошедшем одна из потерпевших рассказала педагогам образовательного учреждения, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, рассказали в СУ СКР по Кузбассу. Виновность фигуранта в совершении преступлений была доказана.

Суд также назначил ему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра. В пользу потерпевших с обвиняемого взыскано 2 млн руб. компенсации морального вреда.

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Оксана Павлова