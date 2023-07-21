В Туапсинском районе завершили основные работы по ликвидации последствий наводнения

В Туапсинском районе завершились основные работы по ликвидации последствий ЧС, вызванной обильными ливнями 12 и 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

В настоящее время продолжается уборка ила и мусора по точечным заявкам жителей. Спасатели расчищают переходы под мостами.

«Продолжается работа оценочных комиссий по оценке ущерба. Обследовано 2974 домовладения, составлено 1022 заключения о подтоплении. Всего в зоне ЧС оказалось 3043 человека»,— говорится в сообщении.

Пострадавшим выплачивают компенсации. К настоящему времени выплаты по 10 тыс. руб. получили 672 человека, по 50 тыс. руб. — 410 пострадавших. Еще 33 жителя района, потерявшие все имущество в результате бедствия, получили компенсации по 100 тыс. руб.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе прошли обильные ливни. В результате непогоды за сутки в муниципалитете выпало 280 мм осадков, что соответствует трем месячным нормам. Подтопленными оказались сотни дворов и домов местных жителей. Пять человек пропали в результате бедствия. Тела четверых были найдены позднее. Среди них 15-летний подросток. Поиски еще одной пропавшей продолжаются.

Анастасия Донскова

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