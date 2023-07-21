Safran покупает подразделение Raytheon

Французский концерн Safran SA объявил о покупке одного из аэрокосмических подразделений американской Raytheon Technologies Corp за $1,8 млрд наличными. Покупаемое подразделение, Collins Aerospace, специализируется на авионике, системах контроля полетов и смежных технологиях.

Сообщение не стало сенсацией. Еще в январе этого года агентство Bloomberg сообщало, что Raytheon рассматривает возможность продажи подразделения. А в начале июня Safran сообщил, что ведет переговоры о покупке.

По прогнозам французского военно-промышленного концерна, сделка уже в следующем году принесет ему дополнительные $1,5 млрд к продажам и примерно $130 млн к EBITDA.

Андрей Келекеев