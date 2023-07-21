«Скоринг Бюро»: средний лимит по кредитным картам в России приблизился к 100 тыс. руб.

В июне 2023 года средний лимит по выданным в РФ кредитным картам достиг рекордного уровня, увеличившись до 97 тыс. руб., говорится в материалах бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», с которыми ознакомился РБК.

За первый месяц лета финорганизации одобрили россиянам 2,15 млн кредитных карт на 210,6 млрд руб. Этот показатель также является рекордным за всю историю наблюдений.

В бюро полагают, что обновление рекордных показателей по выдаче кредитных карт и средних лимитов по ним является следствием ускорения инфляции в России. «Потребительская инфляция всегда присутствует на рынке. Вкупе с ней растут номинальные доходы населения, из которых оплачивается задолженность по кредитам и картам»,— пояснил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. В связи с этим, по его мнению, существует вероятность, что показатели вновь обновят рекорды в ближайшее время.

Опрошенные РБК эксперты при этом отмечают, что далеко не всегда граждане полностью используют лимиты по кредитным картам, поэтому делать далеко идущие выводы о состоянии экономики в РФ только на основании данных показателей неправильно.

В марте нынешнего года Frank RG сообщал, что «средний чек» по кредитным картам по состоянию на начало весны составлял 52,6 тыс. руб. При этом по кредитам наличными этот показатель составляет 268,6 тыс. руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В кризис банки раскинули карты».

Александр Кислов