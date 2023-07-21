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Коммерсантъ FM
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За многолетнее сексуальное насилие над дочерью кузбассовец приговорен к 17 годам колонии

К 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен житель одного из районов Кузбасса за сексуальное насилие над дочерью. В период с сентября 2012 года по апрель 2021-го года 37-летний осужденный совершал преступления сексуального характера в отношении дочери, которой на момент первого эпизода преступной деятельности было всего семь лет.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, потерпевшая смогла обратиться в правоохранительные органы, когда переехала от родителей в другой город при поступлении в средне-специальное учебное заведение. Ее отца задержали, арестовали, но со следствием он отказался сотрудничать, заявив, что дочь его оговаривает из-за строгого воспитания. Однако собранные следственными органами СК РФ доказательства суд посчитал достаточными для признания обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Матери девочки было известно о противоправных действиях супруга, однако в правоохранительные органы она не обращалась. Она привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В июне житель Кемерова был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года и принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у врача-психиатра за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних дочерей — насильственные действия сексуального характера в отношении не достигших 14 лет, в том числе повлекшие заражение ВИЧ или иные тяжкие последствия.

Игорь Лавренков, Кемерово

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