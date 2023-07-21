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Коммерсантъ FM
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МТС Travel: Турция опередила Белоруссию по числу поездок россиян в первом полугодии

Турция стала самой популярной страной для поездок россиян в первой половине 2023 года. Это следует из данных сервиса бронирования отелей МТС Travel, которые приводит РБК. Второе место по популярности заняла Белоруссия, хотя в прошлом году она занимала первое.

С января по июнь 2023 года на Турцию пришлось 15% туристического потока за границу. При этом туристический поток в Турцию с января по июнь 2023-го был на 70% выше, чем за первое полугодие 2022-го.

За год доля поездок россиян в Белоруссию снизилась на 4 п. п., до 13% турпотока. На третьем месте — Казахстан. Его позиция в рейтинге и доля от общего числа поездок (8,5%) осталась прежней.

Общее число поездок россиян в другие страны за указанный период увеличилось в полтора раза по сравнению с годом ранее. Наибольший рост по числу поездок показали страны Юго-Восточной и Восточной Азии.

Почему растет российский турпоток на Восток — в публикации «Ъ» «Не по дням».

Анастасия Ларина

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