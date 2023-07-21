В Оренбуржье прокуратура начала проверку по факту нападения собак на ребенка

Прокуратура Центрального района Оренбурга начала проверку после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По предварительным данным, вечером, 19 июля на ул. Актюбинской Оренбурга собаки напали на семилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали со множественными травмами, угрозы жизни нет.

«В ходе проверки будет дана дополнительная оценка исполнению органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасных условий проживания населения, в том числе исполнению полномочий по отлову бездомных животных. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,– говорится в сообщении.

Ранее сенатор РФ от Оренбургской области Елена Афанасьева решила обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с нападением бродячих собак на ребенка.

Ани Айвазян