Сенатор от Оренбуржья обратится в Генпрокуратуру после нападения стаи собак на ребенка

Сенатор РФ от Оренбургской области Елена Афанасьева решила обратиться в Генеральную прокуратуру после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом госпожа Афанасьева сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях сообщалось о нападении стаи собак в Оренбурге на семилетнюю девочку. Девочку госпитализировали со множественными травмами. Происшествие произошло, когда ребенок гулял по ул. Актюбинской с матерью.

«Обращаюсь в Генеральную прокуратуру в защиту интересов простых оренбуржцев, вынужденных ежедневно опасаться нападения бродячих животных. Родителей девочки прошу обратиться в мою приемную»,– написала сенатор.

Ани Айвазян