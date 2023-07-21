Аукцион на поставку автобусов в Красноярский край на 389,7 млн рублей признан несостоявшимся

Признан несостоявшимся аукцион на право поставки в Красноярский край автобусов. Его проводило КГКУ «Краевое транспортное управление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документации торгов, была подана всего одна заявка, но она признана несоответствующей требованиям. «Участник закупки должен указать в составе заявки на участие в закупке порядковые номера реестровых записей в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения. В нарушение указанных требований участником не представлена вышеназванная информация»,- говорится в протоколе подведения итогов, датированном 19 июля.

Всего планировалось приобрести 25 автобусов различных категорий. Начальная цена лота была установлена в размере 389,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте власти Красноярского края сообщали о том, что в 2023 году Красноярск получит 20 электробусов и пять зарядных станций, что станет очередным шагом к замене автобусов низкого экологического класса на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду.

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Валерий Лавский