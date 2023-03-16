Девять электробусов поступят в Красноярский край в 2023 году

Власти Красноярского края договорились о поставке девяти электробусов и трех зарядных станций. Соответствующую заявку в Министерство транспорта России направил председатель правительства края Юрий Лапшин.

«Таким образом, в целом в этом году Красноярск получит 20 электробусов и пять зарядных станций, что станет очередным шагом к замене автобусов низкого экологического класса на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду», - прокомментировал Юрий Лапшин.

Ранее региону были выделены федеральные средства на приобретение 11 электробусов и трех зарядных станций в рамках национального проекта «Экология». Конкурс на их поставку будет объявлен администрацией Красноярска в ближайшее время.

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Лолита Белова