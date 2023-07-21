«РИА Новости»: внешний долг России к ВВП достиг исторического минимума

За первый квартал показатель внешнего долга России по отношению к ВВП упал до исторического минимума в 15%. Это следует из проведенного «РИА Новости» анализа статистики Банка России.

Согласно расчетам агентства, объем долга перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 года составлял 16,6%. Показатель стал минимальным с 1993-го. При этом в первом квартале этого года показатель продолжил снижаться. В конце квартала он составил 15,45%. Так, государственный и корпоративный внешний долг на конец марта 2023 года составил $354,8 млрд, или 27,35 трлн руб.

В конце марта Банк России уточнил оценку показателя внешнего долга на 1 января 2023 года. Он составил $380,5 млрд. По данным ЦБ, внешний долг за прошлый год снизился на $101,81 млрд.

Максимальный показатель внешнего долга к ВВП был зафиксирован в 1999 году. Тогда он достиг 91%.