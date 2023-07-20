На территории свердловской колонии из-за обрушения крыши цеха погиб рабочий и двое серьезно пострадали, возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в цеху исправительной колонии №5 ГУ ФСИН обрушилась крыша, в результате чего погиб рабочий, один серьезно пострадал и один находится под завалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, о произошедшем стало известно днем 20 июля, но изначально не было информации о погибшем. Это установили, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 56-летний мужчина, который при падении получил несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, множественные переломы получил 52-летний мужчина, который был госпитализирован в районную больницу №4 для срочной операции. Также под завалами находится 39-летний рабочий. «По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия,— добавил Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН, ремонт на крыше производственного цеха выполнялся по гражданско-правовому договору подрядной организацией. Пострадавшим была оперативно вызвала скорая медицинская помощь. «Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет»,— сказано в сообщении.

По данным регионального СУ СК, на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов СКР. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, изучается документация о проводившихся работах на объекте, должностные инструкции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, организована проверка соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли цеха. По предварительной информации, работу выполняли четыре сотрудника, один из которых перешел в другую часть цеха за несколько минут до обрушения кровли, из-за чего не пострадал.

Полина Хабарова

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