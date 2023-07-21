В Нижнем Тагиле на Дне города выступит певец Фогель

В Нижнем Тагиле в рамках празднования Дня города выступит певец Фогель (Роберт Черникин). Об этом в ходе прямого эфира, опубликованного во «ВКонтакте», рассказал мэр Владислав Пинаев. Концерт состоится в пятницу, 11 августа.

«К нам приедет в пятницу выступить молодой исполнитель, который в свои 18 лет покорил сердца подростковой аудитории, который собирает более 1 млн просмотров за несколько дней — Фогель. Надеемся, будет такой же концерт, как и у Хабиба в прошлом году»,— отметил глава города.

Напомним, на Дне города также выступит Олег Газманов. Концерт пройдет с 22:00 до 23:00 на площадке за КДК «Современник». Господин Газманов исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие.

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