На автобусной остановке в Новосибирске током убило собаку-поводыря

В Новосибирске на остановке «ж/м Станиславский» током убило собаку-поводыря. Это произошло на выходе из троллейбуса, уточнили в мэрии. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что троллейбус перед выходом на линию проходил проверку.

«Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют»,– не исключили в мэрии. Там заверили, что владельцу погибшей собаки будет выплачена компенсация.

В прошлом году власти города сообщали, что средний износ троллейбусного парка приближается к 100% — 98,5%. В декабре стало известно, что город до 2027 года получит 120 новых троллейбусов.

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Оксана Павлова