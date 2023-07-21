Футбол
1 (1). Аргентина — 1843,73 очка. 2 (2). Франция — 1843,54. 3 (3). Бразилия — 1828,27. 4 (4). Англия — 1797,39. 5 (5). Бельгия — 1788,55. 6 (6). Хорватия — 1742,55. 7 (7). Нидерланды — 1731,23. 8 (8). Италия — 1726,58. 9 (9). Португалия — 1718,25. 10 (10). Испания — 1703,45. 11 (11). США — 1674,48. 12 (14). Мексика — 1665,59. 13 (12). Швейцария — 1661,12. 14 (13). Марокко — 1655,5. 15 (15). Германия — 1636,32. 16 (16). Уругвай — 1633,13. 17 (17). Колумбия — 1624,91. 18 (18). Сенегал — 1612,61. 19 (19). Дания — 1597,37. 20 (20). Япония — 1595,96… 38 (38). Россия — 1495,53.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.