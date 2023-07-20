Кандидат приложил приговор

Избирательная комиссия Ульяновской области зарегистрировала Виктора Бута, выдвинутого от ЛДПР кандидатом в депутаты регионального заксобрания по спискам партии. Накануне проходила информация, что господину Буту могут отказать в регистрации в связи с судимостью в США, однако в облизбиркоме заявили, что никаких требований, связанных с судимостью в другой стране, в российском выборном законодательстве нет, в остальном же документы кандидата полностью соответствуют требованиям. В то же время облизбирком на своем заседании отказал в регистрации двум кандидатам по спискам КПРФ в связи с неуказанной судимостью, а кандидату от «Коммунистов России» — в связи с нарушениями в предоставленных документах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг вечером избирательная комиссия Ульяновской области единогласно приняла решение о регистрации областного списка кандидатов в заксобрание Ульяновской области от ЛДПР. Как доложил комиссии зампред облизбиркома Георгий Селезнев, документы по всем кандидатам были сданы в полном объеме, все они соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства, замечаний по порядку выдвижения нет. Выступлений и вопросов у комиссии по кандидатам от ЛДПР не было.

Ранее проходила информация, что кандидату по спискам ЛДПР бизнесмену Виктору Буту (который в 2012 году был осужден в США за контрабанду оружия и вернулся в Россию в 2022-м в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за перевозку и контрабанду наркотиков) могут отказать в регистрации в связи с этой непогашенной судимостью, и что этот вопрос якобы обсуждался в администрации губернатора. Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко эту информацию опроверг, заметив, что у внутриполитического ведомства «никаких претензий к тем или иным кандидатам быть не может», и, по имеющейся у него информации, «нормы законодательства всеми выполнены».

«В своих документах Виктор Бут ничего не скрывал, он приложил справку об отсутствии судимости в России, в то же время он там же и указал, что имел судимость в США. Более того, он приложил и приговор суда США. Но в нашем законодательстве ничего не прописано про судимость, имеющуюся в другой стране… У комиссии претензий по документам Бута не было», — сказал господин Андриенко. На заседании комиссии он похвалил представителя ЛДПР Дмитрия Грачева за хорошо подготовленные документы по всем кандидатам.

В то же время комиссия на этом же заседании отказала в регистрации двум кандидатам от КПРФ в связи с тем, что они не указали в документах уже погашенную судимость. Также в регистрации отказано кандидату по спискам «Коммунистов России» в связи с нарушениями в предоставленных документах.

Лидер фракции ЛДПР заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ», что «был уверен в чистоте и полноте всех документов и надеялся, что комиссия зарегистрирует всех кандидатов без вопросов, что и произошло». «Но я не исключаю, что еще будут попытки конкурентов искать еще какие-то поводы, чтобы лишить Виктора Бута регистрации, потому что он — весомая фигура, мы всерьез настроены на занятие максимально возможного количества мест в Законодательном собрании», — сказал господин Грачев.

Виктор Бут идет первым номером в партийных списках территориальной группы, объединяющей 10-й и 11-й заволжские округа Ульяновска. Среди его соперников — кандидаты по терргруппам «Единой России»: действующий депутат заксобрания, председатель комитета по бюджету Александр Чепухин (в отношении него возбуждалось уголовное дело о превышении должностных полномочий на посту главы регионального министерства сельского и лесного хозяйства, которое было прекращено в связи с истечением срока давности) и Герой России, участник боевых действий по восстановлению конституционного порядка в Чечне Олег Лобунец.

Своих кандидатов на выборы в заксобрание выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новые люди» и «Коммунисты России». Партии «Родина» было отказано в заверении списков кандидатов в связи с нарушениями в документах областного закона о выборах депутатов заксобрания. Всего по одномандатным округам выдвинуто 100 кандидатов, по территориальным партспискам по областному избирательному округу — 204 кандидата.

Сергей Титов, Ульяновск