И новых министров ведут в кабинет

Во Франции в четверг были объявлены имена новых министров. Своих постов лишились несколько важных фигур предыдущей администрации, однако Элизабет Борн премьер-министром осталась. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон переназначил премьера Элизабет Борн на новый срок, несмотря на недовольство ею французов

Фото: Yoan Valat / Pool / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон переназначил премьера Элизабет Борн на новый срок, несмотря на недовольство ею французов

Фото: Yoan Valat / Pool / AP

Президент Эмманюэль Макрон дал ответ на вопрос, который со времени протестов против пенсионной реформы задавали себе все обозреватели: уйдет ли со своего поста премьер-министр Борн и ее правительство? Пока не уйдет, решил президент, и это, согласно опросу Elabe, разделило французов. 55% сочли, что Элизабет Борн следовало отправить в отставку, в то время как 44% признали за ней достоинства, достаточные для того, чтобы оставаться на посту.

Для большинства французов роль премьера в силовом решении ненавистной для многих пенсионной реформы была очевидна, ведь это она прибегла к статье 49.3 конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. Логичным шагом, казалось бы, было возложить на нее моральную ответственность и оставить в прошлом. Тем не менее Эмманюэль Макрон переназначил Элизабет Борн на следующий срок — каким бы коротким или длинным он ни оказался.

Обозреватели сходятся в том, что решение президента было во многом вынужденным. Никто не обещает Элизабет Борн спокойной работы в премьерском Матиньонском дворце на своем, как говорят французские СМИ, кресле-катапульте. Оппозиция давно требовала голову премьера, это продолжится, но президент Макрон никогда не уступает давлению политических оппонентов. К тому же у него нет никого лучше на ближайшую перспективу. Что не значит, что со временем госпожу Борн не отдадут на съедение недовольным.

На традиционном ужине в Елисейском дворце президент уже пообещал своим министрам, что время после каникул легким не будет. Правительству предстоит борьба с парламентом, а возможно, и опять с улицей за новые законы, особенно за законопроект об иммиграции, с настороженностью ожидаемый оппозицией и не раз уже отложенный властями. Возможны новые скандалы, новые вотумы недоверия, и если в итоге придется лишаться премьера и правительства, то лучше пусть это будет госпожа Борн с ее командой, а не гипотетический свеженазначенный кабинет.

В понедельник, 17 июля, президент дал новому-старому премьеру неделю на то, чтобы провести «некоторые перестановки». Уже одной этой формулировки было достаточно, чтобы понять: масштабных переназначений не будет. Как говорят, на них настаивала Элизабет Борн, но президент не счел их своевременными. Заседание кабинета было назначено на утро пятницы, и с понедельника до четверга шли споры, кому из министров удастся в нем поучаствовать, а кому нет.

Заранее было очевидно, что останутся на своих местах тяжеловесы: министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИДа Катрин Колонна, министр экономики Брюно Ле Мер и министр армии Себастьен Лекорню. Так и случилось. Юстиция по-прежнему в руках Эрика Дюпон-Моретти. Культура — у Римы Абдул-Малак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр здравоохранения Франции Франсуа Брон

Фото: Reuters Бывший министр здравоохранения Франции Франсуа Брон

Фото: Reuters

Сменились главы социального министерства и министерства города и жилья, разделившегося на два — отдельно министр города, отдельно жилья. Бывший руководитель администрации премьер-министра Орельен Руссо стала министром здравоохранения, сменив на этом посту Франсуа Брона. Ему не помог справиться с проблемами даже его опыт врачебной работы в скорой помощи. Госпожа Руссо руководила системой регионального медицинского страхования в Иль-де-Франс и, вероятно, увереннее себя чувствует не в реанимационной, а в бухгалтерии.

Зато произошли две знаковые отставки. Покинул свой пост министр образования Пап Ндиайе. Протеже Эмманюэля Макрона, сын сенегальца и француженки, до своего назначения в правительство возглавлял в Париже Музей иммиграции. Автор работ по колониальной истории, исследователь долгов Европы и Америки по отношению к Черному континенту, «афрофранцуз» Ндиайе был призван установить новые отношения в школах, где дети французов оказывались на одной скамье с детьми и внуками иммигрантов. Он сам должен был стать символом перемен, необходимых образованию. Однако, по общему мнению, за год, прошедший с его назначения, прогресса не видно. Школа, которой поручили переварить «новых французов», дать им больше знаний, больший кругозор, чем способны предложить их родители, свою задачу не выполняет. Школьники активно вовлечены в погромы, выплескивая свою ненависть, в частности, и на школьные здания, которые во Франции — такие же символы республики. А министр образования в ответ на упреки скатился в полемику, обвиняя журналистов, газеты и телевизионные каналы в служении «крайне правым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр образования Франции Пап Ндиайе

Фото: Thibaud Moritz / Pool / AP Бывший министр образования Франции Пап Ндиайе

Фото: Thibaud Moritz / Pool / AP

Теперь министром образования станет Габриэль Атталь, министр финансов в прежнем правительстве. 34-летний молодой богач, сын Ива Атталя (юриста, журналиста, продюсера Альмодовара, Бертолуччи, Бениньи), открытый гей и блестящий чиновник, он получил одну из самых невыполнимых миссий в правительстве — вернуть школе и государству авторитет среди молодежи.

Уходит и Марлен Шьяппа, которая в течение шести лет была символом новой роли женщины в политике. Писатель, феминистка, она работала в нескольких министерствах в качестве государственного секретаря, но заставляла говорить о себе больше, чем о премьер-министре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шиаппа Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Марлен Шиаппа снялась для французского Playboy, за что получила неодобрение премьера Элизабет Борн Фото: @playboyfrance Следующая фотография 1 / 2 Бывший госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шиаппа Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Марлен Шиаппа снялась для французского Playboy, за что получила неодобрение премьера Элизабет Борн Фото: @playboyfrance

Три неловкости испортили ее политическую карьеру. Первая и главная — скандал с так называемым Фондом Марианны, который Марлен Шьяппа создала после убийства юным фанатиком-чеченцем учителя Самюэля Пати. Деньги фонда должны были помочь пропаганде против исламистского радикализма. Собранные средства были бездарно растрачены, что стало поводом для специального парламентского расследования. Вторая история — будучи государственным секретарем в Министерстве по социальным вопросам, госпожа Шьяппа завела приятеля в лице руководителя одной из тех страховых компаний, которые она призвана была контролировать. На фоне этого ее третий подвиг — нашумевшее выступление на обложке журнала Playboy, сопровождавшееся фотосессией и интервью, в котором она слишком храбро для госсекретаря делилась своими взглядами на разные аспекты отношений мужчин и женщин,— кажется наименьшим грехом. Хотя, конечно, Элизабет Борн с радостью обойдется в правительстве без собственной Playboy-girl.