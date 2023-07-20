И новых министров ведут в кабинет

Во Франции в четверг были объявлены имена новых министров. Своих постов лишились несколько важных фигур предыдущей администрации, однако Элизабет Борн премьер-министром осталась. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон переназначил премьера Элизабет Борн на новый срок, несмотря на недовольство ею французов
Фото: Yoan Valat / Pool / AP
Президент Эмманюэль Макрон дал ответ на вопрос, который со времени протестов против пенсионной реформы задавали себе все обозреватели: уйдет ли со своего поста премьер-министр Борн и ее правительство? Пока не уйдет, решил президент, и это, согласно опросу Elabe, разделило французов. 55% сочли, что Элизабет Борн следовало отправить в отставку, в то время как 44% признали за ней достоинства, достаточные для того, чтобы оставаться на посту.
Для большинства французов роль премьера в силовом решении ненавистной для многих пенсионной реформы была очевидна, ведь это она прибегла к статье 49.3 конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. Логичным шагом, казалось бы, было возложить на нее моральную ответственность и оставить в прошлом. Тем не менее Эмманюэль Макрон переназначил Элизабет Борн на следующий срок — каким бы коротким или длинным он ни оказался.
Обозреватели сходятся в том, что решение президента было во многом вынужденным. Никто не обещает Элизабет Борн спокойной работы в премьерском Матиньонском дворце на своем, как говорят французские СМИ, кресле-катапульте. Оппозиция давно требовала голову премьера, это продолжится, но президент Макрон никогда не уступает давлению политических оппонентов. К тому же у него нет никого лучше на ближайшую перспективу. Что не значит, что со временем госпожу Борн не отдадут на съедение недовольным.
На традиционном ужине в Елисейском дворце президент уже пообещал своим министрам, что время после каникул легким не будет. Правительству предстоит борьба с парламентом, а возможно, и опять с улицей за новые законы, особенно за законопроект об иммиграции, с настороженностью ожидаемый оппозицией и не раз уже отложенный властями. Возможны новые скандалы, новые вотумы недоверия, и если в итоге придется лишаться премьера и правительства, то лучше пусть это будет госпожа Борн с ее командой, а не гипотетический свеженазначенный кабинет.
В понедельник, 17 июля, президент дал новому-старому премьеру неделю на то, чтобы провести «некоторые перестановки». Уже одной этой формулировки было достаточно, чтобы понять: масштабных переназначений не будет. Как говорят, на них настаивала Элизабет Борн, но президент не счел их своевременными. Заседание кабинета было назначено на утро пятницы, и с понедельника до четверга шли споры, кому из министров удастся в нем поучаствовать, а кому нет.
Заранее было очевидно, что останутся на своих местах тяжеловесы: министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИДа Катрин Колонна, министр экономики Брюно Ле Мер и министр армии Себастьен Лекорню. Так и случилось. Юстиция по-прежнему в руках Эрика Дюпон-Моретти. Культура — у Римы Абдул-Малак.
Бывший министр здравоохранения Франции Франсуа Брон
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Сменились главы социального министерства и министерства города и жилья, разделившегося на два — отдельно министр города, отдельно жилья. Бывший руководитель администрации премьер-министра Орельен Руссо стала министром здравоохранения, сменив на этом посту Франсуа Брона. Ему не помог справиться с проблемами даже его опыт врачебной работы в скорой помощи. Госпожа Руссо руководила системой регионального медицинского страхования в Иль-де-Франс и, вероятно, увереннее себя чувствует не в реанимационной, а в бухгалтерии.
Зато произошли две знаковые отставки. Покинул свой пост министр образования Пап Ндиайе. Протеже Эмманюэля Макрона, сын сенегальца и француженки, до своего назначения в правительство возглавлял в Париже Музей иммиграции. Автор работ по колониальной истории, исследователь долгов Европы и Америки по отношению к Черному континенту, «афрофранцуз» Ндиайе был призван установить новые отношения в школах, где дети французов оказывались на одной скамье с детьми и внуками иммигрантов. Он сам должен был стать символом перемен, необходимых образованию. Однако, по общему мнению, за год, прошедший с его назначения, прогресса не видно. Школа, которой поручили переварить «новых французов», дать им больше знаний, больший кругозор, чем способны предложить их родители, свою задачу не выполняет. Школьники активно вовлечены в погромы, выплескивая свою ненависть, в частности, и на школьные здания, которые во Франции — такие же символы республики. А министр образования в ответ на упреки скатился в полемику, обвиняя журналистов, газеты и телевизионные каналы в служении «крайне правым».
Бывший министр образования Франции Пап Ндиайе
Фото: Thibaud Moritz / Pool / AP
Теперь министром образования станет Габриэль Атталь, министр финансов в прежнем правительстве. 34-летний молодой богач, сын Ива Атталя (юриста, журналиста, продюсера Альмодовара, Бертолуччи, Бениньи), открытый гей и блестящий чиновник, он получил одну из самых невыполнимых миссий в правительстве — вернуть школе и государству авторитет среди молодежи.
Уходит и Марлен Шьяппа, которая в течение шести лет была символом новой роли женщины в политике. Писатель, феминистка, она работала в нескольких министерствах в качестве государственного секретаря, но заставляла говорить о себе больше, чем о премьер-министре.
Три неловкости испортили ее политическую карьеру. Первая и главная — скандал с так называемым Фондом Марианны, который Марлен Шьяппа создала после убийства юным фанатиком-чеченцем учителя Самюэля Пати. Деньги фонда должны были помочь пропаганде против исламистского радикализма. Собранные средства были бездарно растрачены, что стало поводом для специального парламентского расследования. Вторая история — будучи государственным секретарем в Министерстве по социальным вопросам, госпожа Шьяппа завела приятеля в лице руководителя одной из тех страховых компаний, которые она призвана была контролировать. На фоне этого ее третий подвиг — нашумевшее выступление на обложке журнала Playboy, сопровождавшееся фотосессией и интервью, в котором она слишком храбро для госсекретаря делилась своими взглядами на разные аспекты отношений мужчин и женщин,— кажется наименьшим грехом. Хотя, конечно, Элизабет Борн с радостью обойдется в правительстве без собственной Playboy-girl.