В Петербурге льготные парковочные разрешения для местных жителей стали охватывать весь район

Действие льготных парковочных разрешений в Санкт-Петербурге, позволяющих бесплатно парковаться в зонах платной стоянки местным жителям, распространилось на территорию всего района выдачи с 20 июля, сообщает городской комитет по транспорту.

В Центральном районе разрешения теперь охватывают зоны с 7801 по 7806, в Адмиралтейском - с 7807 по 7812, в Петроградском- с 7813 по 7818. Жителям с одной парковочной зоной в документе переоформлять разрешения не требуется.

«Эта норма теперь носит бессрочный характер и закреплена в постановлении городского правительства от 29.06.2023 № 673, а также в распоряжении комитета по транспорту от 17.07.2023 № 290-р»,— отметили в комтрансе.

Смольный утвердил льготы на парковочные разрешения для жителей в зонах платной стоянки в начале июля. Ранее об этом просили некоторые депутаты городского ЗакСа, в частности, Борис Вишневский.

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