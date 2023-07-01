Смольный утвердил льготы на парковочные разрешения для жителей в зонах платной стоянки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о возможности оформления парковочных разрешений жителей по тем адресам в зонах платной парковки, которые не попали в Адресный перечень. Соответствующая инициатива была разработана комитетом по транспорту по поручению Александра Беглова.

«Теперь жители всех улиц в районах платной парковки могут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год. Парковаться без дополнительной платы в границах района проживания, без привязки к парковочным зонам»,— говорится в сообщении комтранса в субботу, 1 июля.

Сейчас зона платной парковки покрывает Адмиралтейский, Петроградский и Центральный районы Петербурга. В Василеостровском районе и на Крестовском островах свои зоны платной парковки появятся в конце 2023 года.

Напомним, с 1 июля в Петроградском районе Петербурга расширилась зона платной парковки. Она охватила 141 адрес, по которым появилось не менее 10 тыс. платных машиномест.

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