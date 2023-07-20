МИД обязал британских дипломатов уведомлять о поездках по России

Министерство иностранных дел РФ сообщило временному поверенному в делах Великобритании Тому Додду о введении уведомительного порядка передвижения британских дипломатов по территории России. Решение принято в ответ на «враждебные действия Лондона», в том числе препятствующие работе российских загранучреждений в Великобритании.

Ограничения предполагают, что сотрудники британского посольства в Москве и консульства в Екатеринбурге смогут ездить без уведомления только внутри «12-километровой зоны свободного передвижения». Для передвижения за пределами этой зоны необходимо «как минимум за пять рабочих дней» направить уведомление в российский МИД.

«Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки»,— пояснили в ведомстве. Исключения предусмотрены только для посла, советника—посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула.

Лусине Баласян