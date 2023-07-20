В Петербурге впервые заправили судно топливом на основе фритюрного масла

В порту Санкт-Петербурга впервые в России судно заправили топливом из биокомпонентов с содержанием отработанного фритюрного масла, сообщили 20 июля в пресс-службе «Газпром нефти».

Как уточнили в компании, биотопливо было разработано на основе судового топлива с низким содержанием серы и отработанного фритюрного масла из сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Вторичное сырье подготавливалось путем отстаивания (в несколько стадий), фильтрации и термообработки.

«Ежегодно компания отправляет на переработку все отработанное фритюрное масло — это более 5,5 тыс. тонн. Теперь часть переработанной продукции будет использована в качестве биокомпонента для судового топлива»,— сообщила старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова.

По словам представителя «Газпром нефти», новое топливо подходит для заправки большинства морских и речных судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по Неве начал курсировать первый в Петербурге теплоход на сжиженном газе.

Елизавета Горовая

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