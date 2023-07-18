На Неве начал курсировать первый в Петербурге теплоход на сжиженном газе

Двухпалубный теплоход «Чайка», работающий на сжиженном природном газе (СПГ), начнет курсировать на маршруте между Санкт-Петербургом и Петергофом с 20 июля, сообщила компания-перевозчик «Астра Марин». Это первое судно такого рода в города.

«По этому маршруту "Чайка" станет отправляться 5 дней в неделю — с понедельника по пятницу. Из Петербурга в Петергоф теплоход будет выходить в 13:00, обратный рейс запланирован на 15:00»,— говорится в сообщении.

На теплоходе также будут проводиться тематические экскурсии и круизы по выходным дням с интерактивным и развлекательными мероприятиями. Отправления «Чайка» будет совершать от причала «Румянцевский спуск» на Университетской набережной, 17.

Теплоход «Чайка» построен Зеленодольском заводе им А.М. Горького в 2021 году. Он вмещает до 170 пассажиров. Запаса хода судна на одной заправке СПГ достигает 400 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теплоходы из Петербурга в крепость Орешек начали ходить ежедневно.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте