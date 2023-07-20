«Евраз» запустил в Нижнем Тагиле сервисный металлоцентр для обработки фасонного металлопроката

«Евраз» открыл в Нижнем Тагиле (Свердловская область) крупный сервисный металлоцентр (СМЦ) для обработки фасонного проката для строительной отрасли. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

По словам вице-президента компании и руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, СМЦ расположен вблизи Нижнетагильского металлургического комбината (входит в «Евраз»), что позволяет сократить время и стоимость доставки металлопроката.

«Применение продукции сервисного металлоцентра максимально эффективно для потребителя с экономической точки зрения за счет отсутствия отходов, оптимизации времени и трудозатрат на заготовительном участке»,— отметила генеральный директор маркета «Евраз» Наталия Береза.

По данным компании, с открытием сервисного металлоцентра в Нижнем Тагиле металлопрокат в состоянии полуфабриката стал доступен для всех регионов России, а также партнеров в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Белоруссии и других странах СНГ.

Напомним, в 2022 году «Евраз» направил на экологические проекты уральских предприятий более 2,5 млрд руб. Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов стал единственным кандидатом на присуждение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил».

Полина Хабарова

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