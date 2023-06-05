«Евраз» направил в 2022 году на экологические проекты уральских предприятий более 2,5 млрд рублей

В 2022 году на природоохранные мероприятия «Евраз НТМК» и «Евраз Качканарский ГОК» было направлено более 2,5 млрд руб., сообщила пресс-служба «Евраза». «В соответствии с экологической политикой "Евраза" мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления, работу по ним мы ведем более 10 лет»,— отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Ранее в пресс-службе «Евраза» сообщали, что «Евраз НТМК» в 2022 году снизил уровень выбросов на 7,4 тыс. тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тыс. тонн в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». За последние 20 лет на «Евраз НТМК» было закрыто более 20 устаревших и экологически вредных производственных объектов. За последние 30 лет комбинат снизил выбросы в 4,4 раза.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на коксохимическом производстве «Евраз НТМК» конечное охлаждение коксового газа было переведено в закрытый цикл. Это снизило выбросы на 176 тонн в год и уменьшило потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. куб. м. Кроме того, благодаря современным системам аспирации отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, что позволило снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза. При этом валовые выбросы сократились на 433 тонны в год.

В прошлом году на НТМК была завершена работа по ремонту и модернизации аспирационных установок во всех цехах и подразделениях комбината. Это позволило снизить выбросы на 95 тонн в год. На комбинате ведется работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе.

На «Евраз Качканарском ГОК» в 2022 году реализован проект по использованию замкнутого цикла водопользования. Благодаря этому комбинат сэкономил 11 млн куб. м. свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища.

В 2023 году на Качканарском ГОК планируется ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что снизит забор воды еще на 14 млн куб. м. ежегодно. Кроме того, строится новый отсек хвостохранилища. Это исключит возможное загрязнение почвы и водных объектов.

Анастасия Таначева

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