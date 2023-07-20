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Ремонт на улице Большой Покровской обещали завершить к Дню города

Подрядчик ООО «Партнер» намерен завершить ремонт покрытия на улице Большой Покровской к Дню города, который будет отмечаться 19 августа. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

На главной пешеходной улице перекладывают разбитые гранитные плиты и высаживают взрослые деревья взамен тех, что росли в вазонах. Работы ведутся поэтапно на участке от площади Минина до улицы Октябрьской.

Как ранее сообщалось, контракт на благоустройство заключили в июне по максимальной цене — 91,4 млн руб.

Параллельно «Партнер» ремонтирует покрытие на площади Минина у памятника. Завершить благоустройство там планируют до 10 августа.

Анастасия Еремина

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