Ремонт на улице Большой Покровской обещали завершить к Дню города

Подрядчик ООО «Партнер» намерен завершить ремонт покрытия на улице Большой Покровской к Дню города, который будет отмечаться 19 августа. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ
На главной пешеходной улице перекладывают разбитые гранитные плиты и высаживают взрослые деревья взамен тех, что росли в вазонах. Работы ведутся поэтапно на участке от площади Минина до улицы Октябрьской.
Как ранее сообщалось, контракт на благоустройство заключили в июне по максимальной цене — 91,4 млн руб.
Параллельно «Партнер» ремонтирует покрытие на площади Минина у памятника. Завершить благоустройство там планируют до 10 августа.