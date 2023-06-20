«Партнер» отремонтирует покрытие на Большой Покровской за 91 млн рублей

Победителем конкурса по ремонту участка улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде стало ООО «Партнер». Контракт с нижегородской компанией планируют заключить по начальной цене — 91,4 млн руб. Документы направлены поставщику для подписания, указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит привести в порядок участок от площади Минина до улицы Октябрьской, который уже благоустраивали в 2017 году. «Партнер» должен заменить разбитые гранитные плиты, отремонтировать лотки ливневой канализации и высадить деревья. На эти работы отведено полтора месяца.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Партнер» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство дорог. Генеральный директор и бенефициар — Андрей Молчин. Ранее компания получала контракты на благоустройство нескольких общественных пространств в Нижнем Новгороде.

Анастасия Еремина