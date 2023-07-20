Водопровод на Петергофском шоссе в Петербурге отремонтировали на полтора года раньше плана

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил ремонтные работы на водопроводной магистрали на Петергофском шоссе в Красносельском районе, на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова, сообщила пресс-служба предприятия. По плану ремонт должен был закончиться не ранее конца 2024 года.

«Общая длина реконструируемого участка составляла более 1,8 км, диаметр сети — 1000 мм. Изначально закончить работы планировалось в декабре 2024 года, однако строительство удалось завершить в июне 2023»,— говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».

На предприятии отметили, что реконструкция сети проводилась без ограничений движения транспорта на прилегающих улицах. Обновленный водопровод будет обеспечивать около 50 тыс. абонентов Красносельского района.

Сейчас специалисты восстанавливают нарушенное работами благоустройство на территории объекта. Завершить его планируется до конца августа 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Водоканал» за полгода провел 92 тыс. исследований питьевой воды в Петербурге.

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