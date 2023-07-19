В Петербурге за полгода провели 92 тыс. исследований питьевой воды

Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с начала 2023 года провели более 92 тыс. лабораторных исследований проб питьевой воды, взятых на водопроводных станциях и в распределительных сетях города. Из более чем 10 тыс. проб лишь в 77 нашлось неопасное для здоровья превышение содержания железа.

«За первые полгода 2023 года по Программе производственного контроля в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было выполнено более 92 тыс. лабораторных исследований, которые подтвердили высокое качество питьевой воды в Петербурге»,— говорится в сообщении ведомства.

На выходе с водопроводных станций сотрудниками «Водоканал» было взято 2678 проб питьевой воды, в распределительной сети — 7458. Превышения гигиенических нормативов по показателю «железо», зафиксированное в 77 заборов из сетей, на предприятии объяснили «изменением гидравлических режимов на сети».

Всего за первую половину 2023 года на горячую линию «Водоканала» поступило 392 заявки на качество воды. Из них деятельности «Водоканала» касалось 137.

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