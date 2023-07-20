Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве подростка

Суровикинский районный суд Волгоградской области заключил под стражу подростка, подозреваемого в избиении, приведшем к смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие считает, что вечером 18 июля 2023 года на Аллее детства в городе Суровикино 18-летний фигурант встретился с потерпевшим и после короткого разговора ударил его ладонью по голове и кулаком в область солнечного сплетения. В результате у 14-летнего подростка открылось внутригрудное кровотечение, от которого он скончался до прибытия медиков.

Местные СМИ выяснили, что подозреваемый занимался боевыми искусствами, однако был выгнан из секции за употребление марихуаны. Под стражей он пробудет до 18 сентября 2023 года.

Никита Маркелов, Саратов