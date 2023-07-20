На Красной Поляне открыли продажу ски-пассов и бронирование номеров на зиму

На курорте Красная Поляна стартовала активная подготовка к зиме. Открыты продажа ски-пассов и бронирование номеров на предстоящий зимний сезон.

Спецпредложение будет действовать до 31 июля на официальном сайте курорта. Об этом рассказали в пресс-службе Красной Поляны.

Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна

По сезонным ски-пассам лыжники и сноубордисты смогут кататься весь зимний сезон, с декабря по май включительно. Билеты дают доступ на все горнолыжные трассы. В них входит вечернее катание и посещение сноупарков. Также по билетам можно будет подниматься в горы и без снаряжения.

Максимальная выгода pre-sale действует с 20 по 31 июля — скидка составляет 30%. В августе скидка будет 20%, а в сентябре и октябре — 15%.

Как рассказала коммерческий директор Курорта Ирина Редих, на Красной Поляне самый продолжительный период катания на лыжах и сноубордах. Благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту курорт традиционно открывает склоны первым среди других горных курортов и закрывает последним. Несколько дней назад, 16 июля, здесь завершился сезон бонусного катания в Цирке-2.

«Сегодня мы готовы предложить нашим гостям спланировать уже свой зимний отпуск в горах Сочи по максимально выгодной цене. Кроме того, для удобства наших гостей открыто и раннее бронирование отелей и апартаментов»,— прокомментировала госпожа Редих.

Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна

Бронирование проживания на зимний сезон стартовало 5 июля, к этому времени в листе ожидания было уже много заявок от постоянных гостей. Сегодня стоимость начинается от 2790 руб. за сутки с человека вне январских праздников и от 3375 руб. за сутки на одного гостя в период новогодних каникул.

Как рассказали в пресс-службе курорта, на новогодние праздники уже забронировано 10% номерного фонда. Первая активная волна приходится всегда на момент старта: это гости, которые привыкли заранее планировать свой отдых. Самые популярные периоды зимой — Новый год и январские каникулы. Также, как правило, это конец февраля и начало марта — период между праздниками. Есть отдельная категория туристов, которые любят приезжать сразу после окончания новогодних каникул, когда основной поток гостей уже возвращается в свои города.

В грядущем сезоне на курорте будут открыты 30 км горнолыжных трасс разной степени сложности. Будет доступна одна из самых больших в Красной Поляне территорий для вечернего катания, три сноупарка, пункты проката, а также горнолыжные школы.

Купить сезонный ски-пасс можно на официальном сайте Курорта Красная Поляна.

Забронировать проживание можно только на официальном сайте Курорта Красная Поляна.

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