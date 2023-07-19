Градозащитники просят остановить снос здания на жд-станции в Ярославле

В Ярославле сносят историческое здание Поста центрального управлениями стрелками и сигналами на железнодорожной станции Ярославль Главный. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила градозащитница и архитектор Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

Сайт «Хранители наследия» со ссылкой на историка железнодорожного транспорта Юрия Егорова сообщает, что здание было построено, вероятно, в 1910-х годах для станции Всполье (предшественник Ярославля Главного).

«Градозащитники бьют тревогу. Сейчас уже разобрали крышу и начали разбирать кирпичную кладку сверху. Здание в последние годы стоит обшитое сайдингом. Таким образом, интересный кирпичный декор фасадов был закрыт. Но форма крыши с модерновыми скосами оставалась прежней. Умоляем «РЖД» остановить снос ценного исторического здания»,— написала госпожа Мазанова.

В пресс-службе «Северной железной дороги» «Ъ-Ярославль» сообщили, что служебная постройка не является объектом культурного наследия, не включена в единый реестр ОКН и в список объектов, обладающих признаками культурного наследия.

«Служебная постройка подлежит сносу для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Производственной необходимости в здании нет. В его обустройстве для каких-либо иных целей заинтересованных сторон также нет – предложения направлялись в мэрию города и ряд агентств по недвижимости»,— рассказали в «СЖД».

Алла Чижова