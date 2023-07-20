Фото 20.07.2023, 21:26 Фото дня: 20 июля Запоминающиеся кадры четверга Оползень в Индии, протесты в Ираке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Райгад, Индия. Женщина, члены семьи которой оказались под обломками дома после оползня Фото: Rafiq Maqbool / AP Найроби. Местный житель с пращой в разгар антиправительственных протестов Фото: Reuters / Thomas Mukoya Багдад. Протестующие на демонстрации около шведского посольства в преддверии предстоящей акции по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции Фото: Reuters / Ahmed Saad Хьюстон, США. Сотрудник оздоровительного центра Mekanix Gym охлаждается в ванне со льдом Фото: Reuters / Adrees Latif Фукуок, Япония. Судьи на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Reuters / Marko Djurica Лима. Столкновение антиправительственных демонстрантов с полицией в центре столицы Перу Фото: Rodrigo Abd / AP Бен-Шемен, Израиль. Колонна демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы Фото: Reuters / Amir Cohen Франкфурт, Германия. Хищная птица на фоне тюка соломы Фото: Michael Probst / AP Следующая фотография 1 / 8 Райгад, Индия. Женщина, члены семьи которой оказались под обломками дома после оползня Фото: Rafiq Maqbool / AP Найроби. Местный житель с пращой в разгар антиправительственных протестов Фото: Reuters / Thomas Mukoya Багдад. Протестующие на демонстрации около шведского посольства в преддверии предстоящей акции по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции Фото: Reuters / Ahmed Saad Хьюстон, США. Сотрудник оздоровительного центра Mekanix Gym охлаждается в ванне со льдом Фото: Reuters / Adrees Latif Фукуок, Япония. Судьи на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Reuters / Marko Djurica Лима. Столкновение антиправительственных демонстрантов с полицией в центре столицы Перу Фото: Rodrigo Abd / AP Бен-Шемен, Израиль. Колонна демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы Фото: Reuters / Amir Cohen Франкфурт, Германия. Хищная птица на фоне тюка соломы Фото: Michael Probst / AP