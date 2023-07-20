Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 20 июля

Запоминающиеся кадры четверга

Оползень в Индии, протесты в Ираке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Райгад, Индия. Женщина, члены семьи которой оказались под обломками дома после оползня

Райгад, Индия. Женщина, члены семьи которой оказались под обломками дома после оползня

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Найроби. Местный житель с пращой в разгар антиправительственных протестов

Найроби. Местный житель с пращой в разгар антиправительственных протестов

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

Багдад. Протестующие на демонстрации около шведского посольства в преддверии предстоящей акции по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции

Багдад. Протестующие на демонстрации около шведского посольства в преддверии предстоящей акции по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Хьюстон, США. Сотрудник оздоровительного центра Mekanix Gym охлаждается в ванне со льдом

Хьюстон, США. Сотрудник оздоровительного центра Mekanix Gym охлаждается в ванне со льдом

Фото: Reuters / Adrees Latif

Фукуок, Япония. Судьи на чемпионате мира по водным видам спорта

Фукуок, Япония. Судьи на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лима. Столкновение антиправительственных демонстрантов с полицией в центре столицы Перу

Лима. Столкновение антиправительственных демонстрантов с полицией в центре столицы Перу

Фото: Rodrigo Abd / AP

Бен-Шемен, Израиль. Колонна демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы

Бен-Шемен, Израиль. Колонна демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы

Фото: Reuters / Amir Cohen

Франкфурт, Германия. Хищная птица на фоне тюка соломы

Франкфурт, Германия. Хищная птица на фоне тюка соломы

Фото: Michael Probst / AP

Следующая фотография
1 / 8

Райгад, Индия. Женщина, члены семьи которой оказались под обломками дома после оползня

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Найроби. Местный житель с пращой в разгар антиправительственных протестов

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

Багдад. Протестующие на демонстрации около шведского посольства в преддверии предстоящей акции по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Хьюстон, США. Сотрудник оздоровительного центра Mekanix Gym охлаждается в ванне со льдом

Фото: Reuters / Adrees Latif

Фукуок, Япония. Судьи на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лима. Столкновение антиправительственных демонстрантов с полицией в центре столицы Перу

Фото: Rodrigo Abd / AP

Бен-Шемен, Израиль. Колонна демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы

Фото: Reuters / Amir Cohen

Франкфурт, Германия. Хищная птица на фоне тюка соломы

Фото: Michael Probst / AP

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...