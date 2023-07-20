Воронежский стрелок приговорен к пожизненному сроку за убийство трех человек и нападение на отдел полиции

Воронежский облсуд приговорил к пожизненному сроку 56-летнего Виктора Мирского за убийство трех человек и нападение на отделение полиции. Как сообщили в облпрокуратуре, первые три года он проведет в тюрьме, остальное время в колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Суд удовлетворил иск главного управления МВД России по Воронежской области о возмещении причиненного преступлением ущерба на сумму 424 тыс. руб., а также иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 3 млн руб.

16 сентября 2021 года Виктор Мирской в ходе бытового конфликта убил членов знакомой ему семьи Ибрагимовых, а после привел в действие взрывное устройство на территории лискинского отделения полиции. Сотрудник ведомства получил легкие ранения. Убийце удалось скрыться с места преступлений. Мужчину задержали через сутки. Он полностью признал вину, пояснив, что Ибрагимовы якобы повели себя подло, забив выкупленную у него корову. По словам родственницы погибших, корова жива до сих пор.

Проведенная психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость.

Сергей Толмачев